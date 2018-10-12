Сборная Узбекистана завоевала 32 золотую, 20 серебряных и 18 бронзовых медалей на проходящих 6−13 октября III Параазиатских играх в Джакарте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной паралимпийской ассоциации.

Дзюдо

В командных соревнованиях по дзюдо сборная Узбекистана завоевала серебряную и бронзовую медали. Севинч Салаева, Парвина Самандарова и Василя Алибоева завоевали серебряные медали, сразившись в финале командных соревнований со спортсменками из Кореи.

Дзюдоисты Шерзод Намозов, Уткиржон Нигматов и Нурбек Мирзаев удостоились бронзы, одолев в поединке за «бронзу» спортсменов из Монголии.

Плавание





Пловцы сборной Узбекистана особенно отличились в пятый соревновательный день. Флаг Узбекистана не сходил с пьедестала. На дистанции 100 метров стилем баттерфляй все три призовых места достались спортсменам из Узбекистана. Ислам Асланов с результатом 00:56.14 стал первым и удостоился «золота». Кирилл Панков показал результат 00:57.79 и занял почетное второе место, а Дмитрий Хорлин завоевал бронзовую медаль, показав результат 00:59.52.

Среди женщин в аналогичной категории все три призовые места также достались спортсменкам из Узбекистана. Шохсанамхон Ташпулатова показала результат 01:04.04 и завоевала золотую медаль. «Серебро» досталось Фотимахон Амиловой, результат которой составляет 01:04.29. Третьего места удостоилась Нигорахон Мирзохидова с результатом 01:12.32.

На дистанции 100 м на спине первое место досталось Шохсанамхон Ташпулатовой, которая показала результат 01:07.21. Второе место завоевала Нигорахон Мирзахидова, показав результат 01:09.37, а бронзовым призером стала Фотимахон Амилова с результатом 01:09.58.

В аналогичной дисциплине, но среди мужчин Кирилл Панков с результатом 01:01.89 занял первое место, а Музаффар Турсунхужаев стал обладателям серебряной медали, показав результат 01:03.97.

Легкая атлетика





Дониёр Солиев завоевал золотую медаль в прыжках в длину T-12 с результатом 7.22 м. Второе место досталось Ги Кар из Малайзии (7.05 м), а «бронзы» удостоился Амир Хосравани из Ирана (7.01 м).

В прыжках в длину T-36 узбекистанец Иззат Тургунов завоевал серебряную медаль, показав результат 5.27 м. Ридзуан Мохаммад из Малайзии удостоился «золота» (5.49 м), а Сергей Харламов из Казахстана занял третье место (4.62 м).

В соревнованиях по метанию диска F-12 Сафия Бурханова стала серебряным призером, показав результат 38.42 м. «Золото» досталось Ю Пинг Джао и Китая (42.89 м), а третье место — Я-Тинг Лиу из Китайского Тайбэя (33.79).

Мухаммад Рихсимов с результатом 13.12 занял третье место в соревновании по толканию ядра. «Золота» удостоился Сажад Мохаммадиан из Ирана (15.27), а серебряную медаль завоевал Бандара Гедара Халгахавела из Шри-Ланки (13.21).





Легкоатлет Миран Сахатов в беге на 400 м T-11 выиграл серебряную медаль, показав результат 00:00:54.77. Первое место досталось Донг Донг Ди из Китая (00:00:53.15), а «бронза» — Хиеп Нгок Нгуйен из Вьетнама (00:00:59.69).

Сабина Суханова стала обладательницей бронзовой медали в беге 400 м T-37 с результатом 00:01:09.71. Золотая и серебряная медаль достались спортсменам из Китая: Фен Фен Джанг 00:01:04.53) и Ксиао Ян Вен (00:01:07.04) соответственно.

Легкоатлет Фахриддин Хамраев в беге на 1500 м стал первым с результатом 00:04:08.46 и принес Узбекистана 31 золотую медаль.

В шестой день соревнований в прыжках в длину Асила Мирзаёрова удостоилась «бронзы», прыгнув на 4,47 м. Эльбек Султонов в метании диска показал результат 39,39 м и завоевал также бронзовую медаль.

В беге на 1500 м Маруфжон Муродуллоев финишировал первым за 00:04:13.99 м и стал чемпионом Параазиатских игр.





На данный момент сборная Узбекистана уже имеет в своей копилке 70 медали и занимает пятое место в общекомандном зачете.

III летние Параазиатские игры проходят в Джакарте с 6 по 13 октября. Узбекистан впервые в истории представят 54 паралимпийца, которые выступают в пяти спортивных дисциплинах: пауэрлифтинг, дзюдо, стрельба, плавание и легкая атлетика.