Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 октября принял прибывшего в страну с визитом верховного имама Египта, руководителя комплекса Аль-Азхар шейха Ахмада Мухаммада Тайиба, сообщила пресс-служба президента.

На встрече говорилось о совместной пропаганде принципов толерантности и просветительских ценностей ислама, сохранении его гуманистической сути, исследовании религиозно-духовного наследия, противодействии различным угрозам и вызовам.

Аль-Азхар — крупный официальный религиозный комплекс в Каире, который включает в себя академию исламских исследований, университет, институты, соборную мечеть и несколько научных центров. В ходе визита президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси в Ташкент в сентябре были достигнуты договоренности о сотрудничестве Международной исламской академией и Центра исламской цивилизации в Ташкенте, а также Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари в Самарканде с Университетом Аль-Азхар.

В этот же день в Международной исламской академии был подписан меморандум о сотрудничестве с Университетом Аль-Азхар. Шейху Ахмаду Тайибу было присвоено звание почетного профессора академии (он стал первым человеком, получившим это звание).

На встрече с президентом Узбекистана верховный имам Египта поддержал предложения о создании кафедры Университета Аль-Азхар в Международной исламской академии и привлечении известных египетских ученых к преподаванию. Кроме того, намечена организация обучения студентов и ученых Узбекистана в магистратуре египетского университета.