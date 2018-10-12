12 октября министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов встретился с министрами оборонных ведомств Казахстана и России, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

На встречах стороны обсудили вопросы состояния и перспективы развития узбекско-казахского и узбекско-российского сотрудничества в сфере обороны, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении.





В беседе с российским коллегой Абдусалом Азизов отметил важность совместных мероприятий с российскими военными специалистами. По его мнению, новый импульс началу взаимовыгодных связей придали узбекско-российские военные учения в октябре 2017 года на базе горного полигона «Фориш» (Джизакская область).

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия рассматривает Узбекистан как стратегического партнера в Центральной Азии, в том числе в сфере безопасности, сообщило РИА Новости.

«В современных условиях необходимо совместно противостоять вызовам и угрозам, особенно распространению международного терроризма в регионе», — добавил Сергей Шойгу.

Абдусалом Азизов получил приглашение принять участие в Международных армейских играх и Московской конференции по международной безопасности в будущем году.

Министры обороны Узбекистана и России подписали план военного сотрудничества на 2019 год и межправительственное соглашение об использовании воздушного пространства Узбекистана и России военными воздушными судами двух государств. Последнее, как ожидается, позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолетами беспосадочные полеты.