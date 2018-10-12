Министерство обороны Узбекистана 11 октября подписало планы военного сотрудничества на 2019 год с оборонными ведомствами Азербайджана и Беларуси, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Документы были подписаны в ходе встречи министра обороны Абдусалома Азизова с главами оборонных ведомств Армении, Беларуси и Азербайджана.





Узбекистана и Беларусь договорились сотрудничать в области военной топографии, геодезии, картографии и навигации, проводить совместные учения, а также готовить научно-педагогические кадры.





С министерством обороны Азербайджана Узбекистан планирует обмениваться опытом в области военного образования, помимо этого военные специалисты Узбекистана будут наблюдателями на международных учениях в Азербайджане.





На встрече также обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны и военного образования, стороны обменялись мнениями по укреплению связей в военно-техническом направлении.