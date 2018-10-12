Суды по уголовным делам за девять месяцев рассмотрели 28730 дел в отношении 36889 лиц, что на 36,5% дел и 37,9% лиц меньше, чем за этот же период 2017 года. О этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

При этом 590 лиц оправданы и реабилитированы, количество осужденных составило 27193 лица, из них в отношении 6696 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 18900 лиц назначены другие виды наказаний, 1597 лиц осуждены условно.

2449 лиц освобождены из-под стражи из зала суда в связи с назначением им наказаний, не связанных с лишением свободы, 23487 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, 7216 лицам назначенное наказание заменено на более мягкое, из обвинения 5462 лиц исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вмененные органами предварительного следствия.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились показатели судимости по таким видам преступлений, как умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабеж, хищение путем присвоения или растраты, кража, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, хулиганство, угон транспортного средства, умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждение и преступления, составляющие незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ.

За отчетный период в результате работы института примирения 6914 лиц освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 2980 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 294,2 млрд сумов, назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

13096 уголовных дел, то есть почти 46% всех дел, рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.

Кроме этого, судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрено 917 дел в отношении 1191 лица. Отменены решения нижестоящих судов в отношении 655 лиц и изменены судебные решения в отношении 433 лиц.