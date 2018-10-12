12 октября примерно в 17.50 на улице Алишера Навои в Юнусабадском районе Ташкента автобус Isuzu маршрута №155 («Чорсу-Янгиабад») врезался в столб уличного освещения, сообщила пресс-служба ГУВД города.

По словам водителя автобуса, 34-летнего Сарвара М., которого цитирует пресс-служба, он совершил маневр, чтобы избежать столкновения с автомобилем, внезапно остановившимся перед ним на запрещающий сигнал светофора.

На момент ДТП в салоне автобуса (принадлежит ООО «Автосаноаттранссервис») находились 10−12 пассажиров. Пятеро из них получили незначительные телесные повреждения и для проверки состояния здоровья доставлены в больницу.