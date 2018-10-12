Успешная деятельность банков на рынке зависит от способности адекватно реагировать на изменения во внешней среде и оперативно меняться, сохраняя при этом конкурентные преимущества.

Менеджеры финансовых организаций обязаны оценивать риски, разрабатывать стратегию банка, определять свои ресурсы и так далее. Следовательно, основным ресурсом для принятия управленческих решений служит информация.

В условиях быстрого роста масштабов банковского бизнеса у организаций накапливаются огромные объемы информации о клиентах, операциях, кредитах, взаимоотношениях с клиентом и тому подобное.

В настоящее время для эффективной работы с накопленными данными банки придают большое значение внедрению и использованию средств Business Intelligence (BI) в своей повседневной деятельности.

Для эффективного управления всеми бизнес-направлениями АКБ Asia Alliance Bank завершил процесс внедрения Oracle BI. Предпосылками данного решения стали:

необходимость формирования отчетов одновременно из различных информационных систем (АБС) банка;

возрастающая потребность пользователей в аналитике и как результат — увеличение нагрузки на IT-подразделения;

высокий уровень потребности руководства в оперативных «разовых» выгрузках актуальной информации;

высокая нагрузка на учетные (транзакционные) АБС при выборке необходимой информации.

BI представляет собой совокупность технологий, программного обеспечения и практик, которые направлены на достижение целей бизнеса путем наилучшего использования уже имеющихся данных. Также программа позволяет банкам создавать системы, которые улучшают бизнес-процессы и оптимизируют процесс принятия управленческих решений.

Банки, применяющие в своей деятельности технологии BI, в первую очередь повышают доходность бизнеса и рентабельность, а также создают условия для прозрачности отчетности. Посредством BI-решений возможно подготовить для клиента целевые предложения, предоставляющие возможность увеличить масштабы применения банковских продуктов. Это приводит к увеличению доходов банка и позволяет ему занять лидирующую позицию на рынке.

При этом основными преимуществами внедрения систем BI в банке являются:

повышение эффективности процессов принятия решений;

повышение скорости и точности составления отчетов, аналитики и планирования;

повышенная удовлетворенность клиентов.

Одной из таких систем является Oracle Business Intelligence (Oracle BI). Одним из основных преимуществ данной системы перед другими аналогичными системами является гибкость настройки связей между таблицами данных и, как следствие, сравнительно быстрая выгрузка отчетов.

Oracle BI упрощает работу конечных пользователей с отчетностью за счет возможностей web-интерфейса и визуализации. При этом пользователи могут настраивать новые отчетные формы при минимальной поддержке IT-подразделения, анализировать отчетные показатели в онлайн-режиме.

Внедряя данную систему, банк ставит перед собой цель построения системы корпоративной отчетности на современной IT-платформе, предоставить пользователям из разных подразделений банка возможность самостоятельно настраивать новые отчетные формы, руководителям высшего звена — получать отчеты презентационного качества.

С помощью системы, развернутой на базе хранилища, автоматизированы расчеты результатов финансовой и бизнес-деятельности банка и его структурных единиц, анализ клиентской базы, контроль исполнения параметров бизнес-плана, управление рисками, выполнение требований банковского надзора.

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