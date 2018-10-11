Сборная Узбекистана завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на проходящих 6−18 октября III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Таэквондо

Улугбек Рашитов стал серебряным призером соревнований по таэквондо. В весовой категории до 48 кг он победил соперников из Монголии и Южной Кореи и вышел в финал. В решающем поединке Улугбек Рашитов уступил сопернику из России Дмитрию Шишко со счетом 8:11.

Дзюдо

Нилуфар Ермагамбетова завоевала бронзовую медаль по дзюдо. В первом бою она победила соперницу из Панамы, в полуфинале уступила дзюдоистке из Монголии. В борьбе за бронзу Нилуфар Ермагамбетова победила представительницу Пуэрто-Рико Сеири Колонни, показав результат 10−0 и стала обладателем третьего места.

В соревнованиях микст дзюдоист Жайхунбек Назаров вместе со спортсменами из Хорватии, Беларуси, Италии, Мексики выступал в команде «Beijing». Спортсмены дошли до финала и в итоге стали чемпионами. Жайхунбек Назаров в финале встретился с соперником из Испании, которому проиграл в четвертьфинале одиночных соревнований и взял реванш.

Спортивная гимнастика

Самая юная представительница сборной Узбекистана на Юношеских олимпийских играх 14-летняя Индира Улмасова удостоилась бронзовой награды. По итогам жеребьевки спортсменка попала в команду Оксаны Чусовитиной. Первое место завоевала команда «Симоны Байлз», на втором месте — коллектив «Макса Уитлока».

На данный момент сборная имеет в своей копилке четыре медали. Узбекистан на III летних Юношеских олимпийских играх представляют 37 спортсменов, выступающих в 16 видах спорта.

Расписание выступлений спортсменов Узбекистана на Юношеской олимпиаде 11 августа

В пятый день Юношеских олимпийских игр-2018 узбекистанцы выступят в двух видах спорта.

Плавание

Наталья Критинина (50м, вольный стиль) (18:42)

Ахмаджон Умуров (100м, вольный стиль) (18:54)

Алексей Сидорчук (50м, брасс) (19:24)

Тяжелая атлетика (финал)

-47кг: Мухаммадкодир Тоштемиров (2:00)

Фото



