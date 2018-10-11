Международный университет Akfa планируется открыть в Ташкенте с 2019/2020 учебного года. Это предусмотрено проектом постановления президента Узбекистана, подготовленным Министерством здравоохранения и опубликованным для общественного обсуждения. С предложением о создании вуза выступают Минздрав, Министерство высшего и среднего специального образования и компания Akfa Medline, управляющая одноименным многопрофильным медицинским комплексом в столице.

В вузе планируется на платной основе готовить специалистов в сфере фундаментальных, медицинских, точных и гуманитарных наук с привлечением зарубежных преподавателей, ученых и специалистов. Кроме того, в университете будут повышать квалификацию сотрудники медицинской сферы.

Обучение будет вестись на английском языке по программам бакалавриата, магистратуры и по другим направлениям зарубежных вузов. Университет будет самостоятельно определять квоты, исходя из потребностей рынка труда.

Планируется, что Международному университету Akfa будут переданы на безвозмездной основе здание Шайхантахурского медицинского колледжа с прилегающими постройками. Вуз предлагается до 1 января 2022 года освободить от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, а также предоставить ему таможенные льготы на ввозимые оборудование, технику, литературу и стройматериалы.