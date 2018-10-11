В сентябре Всемирная организация здравоохранения в очередной раз подтвердила статус туберкулеза как инфекционного убийцы номер один в мире. Эффективной вакцины не существует, а новые формы устойчивы к антибиотикам. Никита Макаренко побывал в Нью-Йорке, где на Генеральной Ассамблее ООН главы государств решали, как победить болезнь.

Пока весь мир увлеченно решал проблему ВИЧ, вирусов Эбола и Зика, птичьего гриппа и атипичной пневмонии, старый «друг» по имени туберкулез нанес ответный удар. 18 сентября ВОЗ официально назвала туберкулез самой опасной инфекцией на планете. Ситуация именуется не иначе как «эпидемией». По данным исследователей, носителями «палочки Коха» сегодня являются от 25 до 33% жителей Земли.

Когда вы дочитаете эту статью до конца, от туберкулеза в мире умрет 100 человек. 4500 каждый день. Эта болезнь находится в десятке мировых причин смертей и на первом месте в списке смерти от инфекционных заболеваний.

В прошлом году туберкулезом заболело более 10 миллионов человек. Вы, наверняка, сейчас думаете: «Как же так, ведь эта болезнь побеждена?» Это — миф. Более того, туберкулез развился и выработал устойчивую к лекарствам форму. Каждый год ею заболевает 600 тысяч человек, и только один из четырех получает необходимое лечение.

Я уверен: вы еще не поверили, что узбекистанцам стоит опасаться туберкулеза. Кажется, что эта угроза где-то очень далеко, правда? Больные не ходят у нас по улицам, да и знакомых с туберкулезом вроде нет… Цифры говорят об обратном.

По статистике ВОЗ, представленной «Газете.uz» международной организацией Stop TB Partnership, которая занимается борьбой с туберкулезом, в 2016 году в Узбекистане только 67% больных получили диагноз и лечение.

Остальные — не обратились к врачу, им был поставлен неверный диагноз или они не стали принимать лекарства. А ведь лечение необходимо не только для себя, но и для общества. Туберкулез передается по воздуху, и заболеть может любой человек, каждый из нас.

«Позорная» болезнь?

Почему же люди не идут лечиться? Для этого есть несколько причин. Одна из них — стигматизация. Туберкулез в нашем обществе (да и не только в нашем) воспринимается «грязной болезнью», «стыдной». По неизвестной причине считается, что болеть туберкулезом — недостойно. Хотя для этого нет никаких предпосылок.

Туберкулезом болеют абсолютно все люди. И богатые, и бедные. От него нельзя защититься с помощью правильного образа жизни. Вы можете заболеть, просто посетив комнату, в которой за 15 минут до вас побывал больной. Или просто поговорить с человеком. И все.

Существует миф о том, что болезнь присуща лишь асоциальным людям. Это неверно. Туберкулез перенесло огромное количество известных, успешных и знаменитых людей. Просто организм и иммунитет у людей, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, бездомных и социально незащищенных людей слаб и не может сопротивляться болезни. Поэтому они болеют чаще. Тем временем миллионы здоровых людей носят в себе бактерии, просто их иммунитет не дает болезни перейти в активную фазу. До определенного момента. Например — до сильного стресса.





«Мисс Южная Африка — 2018» Тамарин Грин успешно вылечилась от туберкулеза. Фото: fb.com/OfficialTamarynGreen.

В Узбекистане стигматизация болезни приводит к ужасным результатам. Несмотря на то, что лечение является полностью бесплатным (в отличие от многих других стран мира), люди просто опасаются обращаться за помощью. Боятся, что с ними перестанут общаться друзья, если узнают об их диагнозе, что отвернутся родственники или на работе вежливо скажут: «Больше не приходите, пожалуйста».

Вот настоящая, реальная история из Ташкента, о которой мне рассказал знакомый рентгенолог. Без имен. Очень типичный случай, к сожалению.

Молодая медсестра заразилась в своей больнице туберкулезом. Будучи медиком, она прекрасно понимала, к чему приведет отсутствие лечения. Но страх рассказать своей семье о диагнозе был настолько велик, что она предпочла умереть. Это так трагично и нелепо. Ведь она не сделала ничего плохого, просто выполняла свой врачебный долг. Но нет. Стигма — «туберкулез».

Не стоит думать, что проблема стигматизации существует только в Узбекистане. Моей любимой книгой в юношестве были «Три товарища» Эриха Марии Ремарка. Только будучи взрослым я понял, что главная героиня болела туберкулезом. В самой книге название болезни не упомянуто ни разу. Говорилось о «пневмонии», «слабом здоровье», но главного слова никто так и не произнес. Плохой «имидж» у туберкулеза, к сожалению, есть во всех странах мира.

Просвещение и поддержка

Чтобы побороть стигматизацию, прежде всего, нужно просвещение. Врага нужно ясно представлять и знать, как с ним обращаться. Я задумался: «Почему я совершенно спокойно отношусь к людям, живущим с ВИЧ?» Никогда в жизни мне бы не пришла в голову мысль избегать ВИЧ-положительного человека или же дискриминировать его. Я не пересяду от него за соседний стол и не побрезгую пользоваться его вещами.

Потом я вспомнил. В школе нам раздавали брошюры. В них было подробно описано, как можно заразиться ВИЧ и как нельзя. Как нужно воспринимать людей с ВИЧ и как с ними общаться. На подсознательном уровне я запомнил это на всю жизнь. С туберкулезом необходима такая же просветительская работа, но она не ведется. И на мировом, и на национальных уровнях ему не уделяется должного внимания.

Нужно просвещать и детей, и взрослых. Провести национальную кампанию по дестигматизации туберкулеза, убеждать людей, что эта болезнь — не стыдная. Для врачей нужно разработать правила обращения с больными. Еще один реальный случай: к больному пришли из диспансера и не застали его дома. Попросили соседей передать: «Вы знаете, у него туберкулез, пусть придет в диспансер». Все соседи стали его избегать. Человеку пришлось переехать.

«Нужно поменять подход. Сейчас он чисто медицинский. Мы диагностируем, мы лечим таблетками и уколами. Но ни психологической, ни социальной помощи больному не оказывается. В случае с ВИЧ такая система есть. Но нужно оказывать консультирование и для людей с диагнозом „туберкулез“. Никто не занимается людьми с латентным туберкулезом, а это не менее четверти населения планеты. Это группа риска, и с ней тоже нужно работать», — сказал «Газете.uz» Тимур Абдуллаев, член правления Stop TB Partnership.

По словам Тимура, существуют методы определения наличия у человека латентного туберкулеза, а также риска заболевания. Проба Манту, известная нам как «манта», — один из таких методов, хоть и не самый надежный. Внедрение современных требует дополнительного финансирования в системе здравоохранения Узбекистана.

Нужно торопиться

Прародители туберкулеза появились на Земле не позднее 235 миллионов лет назад. Лекарства появились только в начале XX века. Эффективной вакцины не существует до сих пор. Пока мы топчемся на месте, бактерии развиваются и мутируют в устойчивые к существующим лекарствам формы. ВОЗ называет это «глобальным кризисом для общественного здоровья». В прошлом году около 600 тысяч человек заболели устойчивой к лекарствам формой туберкулеза.

Устойчивая форма тоже поддается лечению, но оно значительно сложнее и дороже, а существующие методы отягощены серьезными побочными эффектами. Для создания эффективных и безопасных лекарств, а также для продолжения работ над вакциной требуются средства.

Трогательное видео о нынешнем президенте Всемирного банка Джиме Ен Киме и его пациенте Мелькиадесе из Перу. В 1995—2003 годах Джим Ен Ким внедрял новаторские методики лечения устойчивого к лекарствам туберкулеза. Фрагмент документального фильма «Bending the Arc» режиссеров Киефа Дэвидсона и Педро Коса.

По оценкам ВОЗ, для продолжения лабораторных исследований необходимо 1,3 млрд долларов ежегодно и еще 13 млрд в год нужно для лечения и профилактики болезни. При условии достаточного финансирования эпидемию планируется остановить к 2030 году. Для решения этого вопроса 26 сентября в Нью-Йорке во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН прошла первая в истории человечества встреча высокого уровня, посвященная туберкулезу.

Лидеры 15 и министры 80 государств подписали политическую декларацию. На сегодняшний день это самый амбициозный проект по борьбе с туберкулезом. Мировое сообщество согласилось объединить усилия и удвоить расходы на борьбу с этой болезнью. Поставлена цель — диагностировать и вылечить болезнь у 40 миллионов человек к 2022 году, а еще 30 миллионов человек охватить профилактикой.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус провозгласил декларацию «исторической» и подчеркнул, что никогда еще не было лучшей возможности отправить туберкулез в историю. Гражданские активисты в целом приветствовали декларацию, но выразили недовольство отсутствием механизма контроля достижения целей. Эта проблема не понаслышке знакома узбекистанцам, правда?

В эффективности бумажной декларации выразил сомнение и легендарный создатель Microsoft Билл Гейтс, который выступил на встрече как председатель фонда Билла и Мелинды Гейтс. «Три года назад ООН пообещало покончить с туберкулезом за 15 лет. 2030 год приближается, но прогресс очень невелик. Нужен более высокий уровень политического лидерства и больше конкретных действий, если мы надеемся ускорить прогресс», — сказал Билл Гейтс.

Оставим высокую политику нашим лидерам и будем надеяться, что у них все получится. В наших силах улучшить ситуацию в нашей стране. Министерство здравоохранения может начать уделять больше внимания туберкулезу, выйдя за рамки оказания лишь медицинской помощи, предложив психологическую и социальную поддержку. А мы должны перестать демонизировать болезнь и больных.

Заболеть может каждый. Болезнь лечится. Выздороветь можно. Но больным нужна не травля, а поддержка, в том числе и со стороны тех, кто уже победил болезнь. Все очень просто.