Сборная Узбекистана завоевала 26 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей на проходящих 6−13 октября III Параазиатских играх в Джакарте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной паралимпийской ассоциации.

Дзюдо

Васила Алибоева в весовой категории до 70 кг завоевала «золото», победив соперницу из Китая Киан Джоу. Ширин Шарипов также удостоился первого места. В категории до 100 кг в финале он сразился с Мохаммадрезой Варзи Хайруллазаде из Ирана.

В весовой категории до 90 кг Шухрат Бобоев в финале выступил против Вахида Ноури из Ирана, но уступил ему и пополнил копилку сборной Узбекистана серебряной медалью.

«Бронзы» удостоился Шариф Халилов (до 100 кг), победивший в бою за третье место Ганбата Даштсерена из Монголии. Ферузахон Юсупова (до 70 кг) также завоевала бронзовую медаль, успешно сразившись с Магесвари Муруган из Индии.

Легкая атлетика

В беге на 100 м T-12 (категория спортсменов с нарушением зрения — ред.) Мансур Абдирашидов завоевал золотую медаль, показав результат 00:00:11.26. А Сабина Суханова заняла третье место в беге на 100 м T-37 с результатом 00:00:13.65.

«Золота» в прыжках в длину удостоился Темурбек Гиязов, продемонстрировав результат 1.95 м. Бобиржон Омонов также занял первое место в толкании ядра F-41 с результатом 12,31 м.

В пятый день соревнований Дониер Салиев в прыжках в длину обновил рекорды Азии и Паразиатских игр с результатом 7,22 м, обойдя ближайшего соперника на 17 см.

В соревнованиях по метанию диска Сафия Бурханова завоевала «серебро», метнув на 38,42 м.

Плавание

Пловцы удостоились пяти наград в четвертый день Паразиатских игр. В плавании брассом на 100 м весь пьедестал почета заняли спортсмены из Узбекистана. Фотимахон Амилова с результатом 01:09.57 стала первой, следом за ней Шохсанамхон Тошпулатова показала результат 01:18.56 и завоевала «серебро». А Нигорахон Мирзохидова с результатом 01:22.31 удостоилась третьего места.

В аналогичной категории среди мужчин первое и третье место также досталось пловцам из Узбекистана. Фирдавсбек Мусабеков показал результат 01:05.75 и получил золотую медаль. А Ислам Асланов стал третьим и удостоился «бронзы» с результатом 01:12.99.

Узбекистан обновил свой рекорд на Паразиатских играх. В 2016 году на Параазиатских играх в Инчхоне сборная Узбекистана завоевал 22 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. На данный момент сборная Узбекистана на Паразиатских играх имеет в своей копилке 49 медали и занимает 4-е место в общекомандном зачете.





III летние Параазиатские игры проходят в Джакарте с 6 по 13 октября. Узбекистан впервые в истории представят 54 паралимпийца, которые выступают в пяти спортивных дисциплинах: пауэрлифтинг, дзюдо, стрельба, плавание и легкая атлетика.

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