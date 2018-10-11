Днем в четверг на Чиланзарской линии столичного метро наблюдалась долгая задержка поездов. Как сообщили «Газете.uz» в «Ташкентском метрополитене», причиной стал технический сбой на конечной станции «Олмазор».

"Когда состав заезжал на конечную станцию, случился технический сбой, поэтому поезд вернулся на станцию позже. Это привело к задержке на всей [Чиланзарской] линии", — сообщил представитель подземки.

Пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари», в состав которой входит метрополитен, вечером уточнила, что в 14:24 поезд из-за сбоя на конечной станции остановился в месте разворота, в связи с чем у других поездов не было возможности для разворота.

Во избежание большого разрыва в интервале движения было принято решение перевести поезда на станции «Пахтакор» на второй путь.

«Интервал движения поездов в это время составил 17 минут. Техническая неисправность была устранена в общей сложности за 35 минут, поезда вновь начали движение по своему графику», — отметили в компании.

Администрация «Ташкентского метрополитена» принесла пассажирам извинения за неудобства.