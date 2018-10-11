Министерство юстиции разработало и представило для обсуждения проект о внесении дополнений в первую часть статьи 214 (медицинский осмотр) Трудового кодекса Узбекистана, сообщила пресс-служба Минюст.

Проектом предусмотрено проведение медосмотров граждан, нуждающихся в социальной защите, сотрудников общеобразовательных и дошкольных учреждений за счет бюджетных средств работодателя.

По данным пресс-службы, ранее педагоги и воспитатели проходили медицинские осмотры за собственный счет. При этом в статье 214 действующей редакции ТК педагоги и другие работники школ и детсадов, занятые в обучении или воспитании детей, перечислены в списке сотрудников, которым работодатель обязан организовывать проведение медицинских осмотров. Этой же статьей установлено, что работники не несут расходов в связи с прохождением медицинских осмотров.

Принятие законопроекта, как ожидается, позволит обеспечить государственную социальную защиту граждан, нуждающихся в социальной защите, в том числе и педагогических работников.

Обсуждение документа продлится до 25 октября.