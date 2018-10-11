В Ташкенте прошла Третья ежегодная премия «Лучший работодатель Узбекистана 2018», где были объявлены самые желанные работодатели республики. Мероприятие состоялось 27 сентября в гостинице Radisson Blu Hotel.

Учредитель и организатор ежегодной премии «Лучший работодатель Узбекистана» — компания DaVinci Management Consulting — преследует цель развития совершенного человеческого капитала и усиления конкурентных преимуществ на примерах успешных компаний-победителей.

Данная ежегодная премия — это престижная награда для государственных, локальных и международных компаний за их вклад в развитие человеческого капитала Узбекистана.

Вместе с всеобщим признанием победители получают возможность повысить лояльность сотрудников и привлечь наиболее талантливых соискателей.

Главный приз премии — «Звезда да Винчи» — вылит из стекла по специальному заказу талантливым скульптором Рашитом Сулеймановым. Как Леонардо да Винчи изобразил в своем труде совершенное человеческое тело, так и DaVinci Management Consulting, поддерживая компании, в которых высоко ценят человеческий капитал, выявляет хороших работодателей.





Конкурс на соискание премии «Лучший работодатель Узбекистана 2018» проводился в пять этапов. В течение шести месяцев шло трехступенчатое исследование: внутренний HR-аудит, анонимное анкетирование сотрудников компании, ежегодный опрос студентов и соискателей выявили лучших работодателей страны в 14 номинациях.

Для выбора наиболее желанного работодателя страны было заполнено 2250 анкет среди соискателей, сотрудников разных компаний и студентов (3−4 курс бакалавриата, 1−2 курс магистратуры).

Главным пунктом в анкете стал вопрос: «А где бы вы хотели работать?». Именно по ответам на него и количеству голосов за ту или иную компанию отбирались наиболее желанные работодатели страны среди государственных, локальных и международных компаний.

Премия служит отличным примером позитивных изменений и тенденций в сфере HR в Узбекистане.

По итогам опроса 2250 респондентов, голоса за звание наиболее желанного работодателя страны среди локальных компаний разделились следующим образом:

1-е место — Murad Buildings (7%);

2-е место — Korzinka.uz (5%);

3-е место — Golden House (4%);

4-е место — Orient Finans Bank (4%);

5-е место — Artel получила (3%).

На основе результатов исследования победа на премии напрямую связана с сильной философией и видением компании, которые воодушевляют сотрудников на большие успехи. Тем самым деятельность организации становится наиболее привлекательной для все большего числа новых соискателей.

DaVinci Management Consulting считает, что благоприятная экономика страны основывается на здоровых компаниях и приглашает к участию в будущей премии «Лучший работодатель Узбекистана 2019» другие локальные компании, которые принимают успешные действия в целях развития человеческого капитала в республике.

Сведения о победителях и лауреатах премии публикуются на официальном сайте DaVinci Management Consulting.

Сайт: davinci.uz

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