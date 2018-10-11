Заместитель хокима Кумкурганского района Сурхандарьинской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Ф. А. уличен во взяточничестве, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении, замхокима потребовал у руководителя компании «Аюб Барака сервис» М. А. 5000 долларов за выделение предприятию 0,08 га земельного участка.

9 октября чиновник был задержан сотрудниками Сурхандарьинского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями совместно с сотрудниками прокуратуры и Службы государственной безопасности области при получении денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Узбекистана (получение взятки путем вымогательства), ведутся следственные действия.