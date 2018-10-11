Абдусалом Азизов присвоил звания лейтенантов членам спортивного клуба Министерства обороны Узбекистана, завоевавшим призовые места на XVIII летних Азиатских играх в Индонезии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр обороны вручил погоны и удостоверения тяжелоатлету Руслану Нуриддинову, гребцу-каноисту Вадиму Менькову и легкоатлетке Надие Дусановой.

На XVIII летних Азиатских играх, в составе сборной Узбекистана 50 членов спортивного клуба Минобороны завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.





Победителей и призеров Азиатских игр, а также спортсменов, успешно выступивших на международном турнире по боксу в казахстанском Алматы, наградили нагрудными знаками и бытовой техникой.

Узбекистан на Азиатских играх-2018 обновил свой рекорд как по качеству, так и по количеству медалей. Руслан Нурудинов и трехкратная чемпионка Азиады Светлана Радзивил обновили рекорды турнира, а Вадим Меньков стал четырехкратным чемпионом Азиатских игр.