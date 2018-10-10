Узбекистан и французская Veolia Environnement подписали соглашение о модернизации производства и распределения питьевой воды, а также очистки сточных вод в Ташкенте. Документ подписан в рамках официального визита президента Шавката Мирзиёева во Францию.

Как отмечается в пресс-релизе компании, Veolia и Узбекистан совместно обсудят детали «аффермажного соглашения» по вопросам питьевого водоснабжения и санитарии, которое вступит в силу в первой половине 2019 года. Совокупный оборот составит 1,5 млрд евро.

Аффермаж обычно заключается для эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры (например, энергоснабжение и водоснабжение), при этом правовую ответственность за предоставление услуг несет не государство, а частная фирма, которая получает плату за воду и отвечает за все риски, связанные с эксплуатацией оборудования.

Французская компания получит в управление на 25 лет водопроводные и водоочистные сооружения, займется развитием и улучшением сетей водоснабжения, а также мониторингом инвестиций в модернизацию водопроводных сетей Ташкента.

Председатель и главный исполнительный директор Veolia Антуан Фрерот сказал: «Это соглашение позволит реализовать лучшие практики Veolia и международные ноу-хау в области управления и оптимизации крупных сетей водоснабжения. Я рад, что Узбекистан и его президент Шавкат Мирзиёев выбрали Veolia и наших сотрудников в качестве партнера, который поможет в обеспечении населения качественной водой».

Veolia Environnement — французская многопрофильная компания, специализируется на четырех сферах деятельности: поставка и очистка воды, коммунальные услуги, в том числе уборка и утилизация мусора, энергетика и транспортные услуги, в том числе обслуживание аэропортов, управление железнодорожными перевозками и городским общественным транспортом.