Рынок аренды жилья в Ташкенте постепенно развивается. Растет как спрос, так и предложение. С одной стороны стало заметно, что все больше иностранцев и узбекистанцев прибывают в столицу работать и учиться. С другой — сдачей недвижимости в аренду начали заниматься все больше собственников. Снять или сдать квартиру стало проще.

Сайт недвижимости Uybor.uz составил обзор цен на рынке аренды квартиры в Ташкенте за сентябрь.





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