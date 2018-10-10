С 15 октября в Чирчике (Ташкентская область), Навоийской и Сырдарьинской областях начнется эксперимент по внедрению в обязательном порядке оформления электронных счетов-фактур всеми хозяйствующими субъектами. Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 6 октября о расширении применения в налоговом администрировании информационно-коммуникационных технологий.

В рамках эксперимента электронные счета-фактуры совместят функции товарно-транспортных накладных и доверенностей на получение товарно-материальных ценностей. На время эксперимента хозсубъектам разрешено составлять счета-фактуры, накладные и доверенности на бумажных носителях одновременно с их предоставлением в электронной форме.

Услуги по обеспечению электронного документооборота и хранения электронных счетов-фактур будут предоставлять операторы электронного документооборота — организации, получившие экспертное заключение Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.

До 1 февраля следующего года по результатам эксперимента должны быть подготовлены предложения по внедрению нового порядка на территории всей страны.

Государственному налоговому комитету поручено расширить вычислительные мощности своего центра обработки данных с формализацией бизнес-процессов налогового администрирования. Техническое содействие в этом окажут Всемирный банк и Федеральная налоговая служба России.