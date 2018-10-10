Полузащитник сборной Узбекистана по футболу Джалолиддин Машарипов отстранен от товарищеских матчей на шесть месяцев, говорится в решение Комитета по дисциплине и этике Азиатской конфедерации футбола.

Наказание включает также дисквалификацию на один матч за полученную красную карточку в четвертьфинальном матче между сборными Узбекистана и Южной Кореи на Азиатских играх 27 августа (3:4). Игроку была показана карточка, когда тот после окончания встречи бросил в сторону судьи бутылку с водой. Действия узбекистанца были восприняты как акт насильственного поведения.

Кроме того, Джалолиддин Машарипов должен выплатить штраф в размере 5000 долларов. Полузащитник проинформирован о том, что в случае повторного нарушения будут приняты более суровые меры, отмечается в сообщении.

Дисквалификация вступает в силу с 10 октября.