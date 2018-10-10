10 октября примерно в 1:20 на 188-м км автомагистрали М-37 «Кызылтепа-Кармана» в Карманинском районе Навоийской области произошло ДТП с участием автомобиля Nexia и самосвала Shaanxi SX. В результате аварии на месте погибли семь человек, находившихся в легковом автомобиле, включая троих детей.
Как сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана, водитель Nexia (госномер 85 697 SAA) выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком (85 442 KAA).
Список погибших:
- Гафур Рахматов, 1985 г. р. (водитель);
- Интизор Жураева, 1986;
- Зарнигор Жураева, 1991;
- Фаёз Шахриёров, 1987;
- Асадбек Гуломов, 2010;
- Шохрух Гуломов, 2013;
- Фирдавс Собиров, 2016;
Начаты следственные работы по установлению причин, повлекших за собой ДТП.
Jamshid Ismatullaev
Бечора гудаклар. Оллох рахматига олсин!
Дамир Нурматов
Опять выезд на встречную полосу.
Aider Djeparov
Говорят: чем что то плохое говорить об усопшем-лучше ничего не говорить. Упокоит бог души погибших. Особенно водителя.
Детишек жалко. Из за чей то безответственности погибли. Дай бог терпения и сил родственникам. Почему такое халатное отношение? Почему в машине оказалось столько людей? Как получилось что машина оказалась на встречном пути?
Olga Antonova
Соболезнования семьям погибших.
Почему постоянно происходят выезды на встречную полосу, сколько уже было случаев за этот год, которые закончились трагедией? Почему людям, не усвоившим правила дорожного движения выдают права? Почему им продают машины или родственники дают покататься? Почему те, кто за рулем не думают о том, что могут погубить не только свою жизнь, но и жизнь другого человека? Почему это всё так массово?