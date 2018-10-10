10 октября примерно в 1:20 на 188-м км автомагистрали М-37 «Кызылтепа-Кармана» в Карманинском районе Навоийской области произошло ДТП с участием автомобиля Nexia и самосвала Shaanxi SX. В результате аварии на месте погибли семь человек, находившихся в легковом автомобиле, включая троих детей.

Как сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана, водитель Nexia (госномер 85 697 SAA) выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком (85 442 KAA).



Список погибших:

Гафур Рахматов, 1985 г. р. (водитель); Интизор Жураева, 1986; Зарнигор Жураева, 1991; Фаёз Шахриёров, 1987; Асадбек Гуломов, 2010; Шохрух Гуломов, 2013; Фирдавс Собиров, 2016;

Начаты следственные работы по установлению причин, повлекших за собой ДТП.