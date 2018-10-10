6 октября в столице состоялось знаковое событие для поклонников fashion-индустрии — бутик Podium Italia представил свой обновленный концепт.

Среди тех, кто первым смог оценить новое пространство, были не только столичные модники, но и друзья компании — сооснователь и совладелец танцевальных клубов GallaDance Алексей Миндель и российский телеведущий, продюсер, шоумен Андрей Малахов. После торжественной и по-своему символичной церемонии разрезания красной ленты первые посетители смогли, наконец, увидеть своими глазами реорганизованное пространство бутика.





Главное и, пожалуй, самое важное изменение, произошедшее в бутике Podium Italia — это открытие второго этажа, полностью посвященного мужской моде. Такое решение позволило увеличить площадь магазина вдвое — это значит, что теперь гости смогут проводить здесь время с еще большим комфортом. Кроме того, появились две VIP-зоны, отделенные от основного пространства, где можно будет подобрать себе образ, не отвлекаясь ни на что вокруг.





В мужском отделе все будет на своих местах: каждый бренд представлен отдельным корнером, при этом вся зона второго этажа поделена на четыре концептуальные части. В первой из них представлена исключительно обувь, во второй — аксессуары.





Неотъемлемый элемент итальянского бутика — отдел с премиальными итальянскими марками одежды класса люкс. Это — для тех, кто ценит вневременную классику. Те же, кто не боится проявить себя и следит за последними модными новинками, обязательно найдут что-нибудь подходящее в новой зоне с одеждой от прогрессивных марок и молодых дизайнеров.





Андрей Малахов отлично передал словами атмосферу нового пространства: «В некоторые моменты я забываю, где я нахожусь — в лондонском Harvey Nichols, в московском ЦУМе или же в ташкентском бутике Podium Italia. Впечатления просто прекрасные».

На территории Department Store создана специальная молельная комната — администрация уважает образ жизни своих гостей и потому делает все возможное для того, чтобы их шопинг был по-настоящему комфортным.

Так же гости бутика всегда могут провести время в уютном баре, отдохнуть за чашкой кофе или стаканом свежевыжатого сока.





Первый этаж теперь стал исключительно женской территорией, поделенной на 4 отдела. Два из них посвящены обуви и аксессуарам, остальное пространство первого этажа делят между собой две зоны: классическая, где представлены премиальные бренды одежды, и contemporary-зона с корнерами молодых и демократичных марок.





Открытие новой зоны совпало с появлением в коллекции бутика одежды и аксессуаров от двух новых брендов — Eleventy и GSDC. Первый представляет итальянскую одежду премиум-сегмента, а второй больше понравится любителям street-wear и спорт-шика.





По словам Дмитрия Мащенко, основателя компании Podium Italia, трансформация пространства магазина была сделана в первую очередь для того, чтобы гости бутика могли наслаждаться шопингом с наибольшим комфортом. Но, помимо этого, открытие второго этажа позволяет полностью соответствовать мировым стандартам мерчендайзинга в премиум-сегменте, когда мужская и женская зоны разделены на две части.

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