Сборная Узбекистана завоевала 19 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей на проходящих 6−13 октября III Параазиатских играх в Джакарте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной паралимпийской ассоциации.

Плавание

Первые три дня соревнований прошли очень успешно для пловцов, они удостоились 13 наград. В категории S13 (слабовидящие пловцы) на дистанции 400 м вольным стилем Дмитрий Хорлин показал результат 04:09.23 — новый рекорд Азии — и стал победителем турнира. Узбекистанец Ислам Асланов с результатом 04:18.23 завоевал «серебро».

В этой же категории среди женщин Шохсанамхон Тошпулатова обновила рекорд Азии, показав время 04:40.32 и завоевав «золото». Второе место с результатом 04:55.94 заняла Фотимахон Амилова.





Среди мужчин в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем все призовые места достались спортсменам из Узбекистана. Ислам Асланов с результатом 00:51.52 стал не только победителем турнира, но и установил рекорд Параазиатских игр. «Серебро» завоевал Музаффар Турсунхужаев с результатом 00:53.41, а Дмитрий Хорлин занял третье место, показав результат 00:54.31.

В аналогичном заплыве первой стала Фатима Амилова с результатом 00:58.66. Серебро досталось Шохсанам Тошпулатовой, которая показала результат 01:00.03.

В категории SM13 (12−13) на дистанции 200 м первое место занял Дмитрий Хорлин, показав результат 02:14.20, а «серебра» удостоился еще один пловец из Узбекистана Фирдавсбек Мусабеков, показавший результат 02:18.95.





В аналогичной категории и дистанции среди женщин первые два места снова достались представительницам Узбекистана. Фотима Амилова показала результат 02:21.82, обновила мировой рекорд (предыдущий принадлежал ей) и завоевала «золото», а Шохсанам Тошпулатова с результатом 02:27.56 заняла второе место.

Легкая атлетика

В течение трех дней спортсмены легкоатлеты показали отличные результаты и завоевали 10 медалей. Сафия Бурханова в толкании ядра F-11/12 зафиксировала результат 14,59 м и стала чемпионкой турнира, превзойдя соперниц из Китая.





Легкоатлетка Камола Абдуллаева завоевала первое место в прыжках в длину — 4,71 м, в то время как Александр Свечников удостоился высшей награды в метании копья — 67,93 м.





Легкоатлет Хуснуддин Норбеков в соревнованиях по толканию ядра F-37 показал результат 16,35 м, завоевал золотую медаль и обновил мировой рекорд. Розия Эргашева в метании копья также завоевала «золото» с результатом 34,10 м.

В беге на 200 метров Дониёр Ахмедов с результатом 00:00:22.9 завоевал первое место и пополнил копилку сборной её одной золотой медалью. А Сабина Суханова в беге на аналогичной дистанции стала третьей с результатом 00:00:29.05 и пополнила копилку нашей сборной бронзовой медалью.

Третий день Паразиатских игр принёс две медали в соревнованиях по легкой атлетике. Дониёр Ахмедов в беге на 100 метров стал первым с результатом 00:00:11.26. А Элбек Султонов в толкании ядра F-12 показал результат 15.67 и завоевал «золото».





В четвертый день легкоатлет Темурбек Гияов в прыжках в высоту занял первое место, осилив 1,95 м.

Бегунья Сабина Суханова с результатом 00:00:13.58 завоевала «бронзу». Первое и второе места заняли китайские спортсменки.

Пауэрлифтинг





Роза Кузиева стала призером соревнований по пауэрлифтингу в категории до 55 кг. Спорстменка подняла 113 кг с большим отрывом превзошла соперниц из Вьетнама (105 кг) и Индонезии (92 кг).

Дзюдо





Дзюдоисты в течение трех дней завоевали в общей сложности восемь медалей. Шерзод Намозов в весовой категории до 60 кг и Уткир Нигматов в категории до 66 кг стали обладателями золота Паразиатских игр. Намозов одолел соперника из Южной Кореи Мин Джай Ли, а Нигматов успешно сразился с соперником из Казахстана Азаматом Турумбетовым.

Среди женщин в весовой категории до 48 кг Лобар Хуррамова заняла второе место и удостоилась серебряной медали. Севинч Саллаева завоевала «бронзу» в категории до 52 кг, уступив спортсменке из Монголии Ойун Гантулга.

В категории до 57 кг среди женщин Нафиса Шерипбаева завоевала «серебро», уступив в финале Джи Лиан Лин из Китая. А Парвина Самандарова завоевала бронзовую медаль в категории до 63 кг.

Среди мужчин в категории до 81 кг Нурбек Мирзаев стал первым, одолев спортсмена из Джунг Мин Ли из Кореи. Феруз Саидов в категории до 73 кг в полуфинале одолел Ергали Шамея из Казахстана и завоевал «серебро».

На данный момент сборная Узбекистана на Паразиатских играх имеет в своей копилке 34 медали и занимает 4-е место в общекомандном зачете.





III летние Параазиатские игры проходят в Джакарте с 6 по 13 октября. Узбекистан впервые в истории представят 54 паралимпийца, которые выступают в пяти спортивных дисциплинах: пауэрлифтинг, дзюдо, стрельба, плавание и легкая атлетика.