11−12 октября с 10:00 до 16:00 по всему Узбекистану пройдет мероприятие «День правовых знаний», организованное Министерством юстиции для повышения правовой культуры населения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Нотариусы и адвокаты бесплатно проконсультируют желающих в «точках правовой пропаганды», организуемых в областных и районных центрах:

Ташкент

  • площадь перед Ecobozor в Мирзо-Улугбекском районе;
  • парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма;
  • парк Anhor Lokomotiv;
  • ТРЦ Next;
  • площадь перед Алайским базаром;
  • площадь перед ТРЦ Mega planet.

Андижанская область

  • школа №6 Улугнорского района.

Бухарская область

  • Центральный парк культуры и отдыха Каганского района.

Джизакская область

  • Молодежный городок в Джизаке.

Кашкадарьинская область

  • ТРЦ Atlas Mediapark;
  • педагогический колледж Касанского района.

Навоийская область

  • парк «Маърифат» в Навои.

Наманганская область

  • центр молодежи в Намангане.

Самаркандская область

  • площадь Регистан в Самарканде.

Сурхандарьинская область

  • парк культуры и отдыха «Бабур» в Термезе.

Сырдарьинская область

  • 11 октября — Центральный парк культуры и отдыха в Янгиере;
  • 12 октября — парк «Билимдонлар» в Гулистане.

Ташкентская область

  • Парк культуры и отдыха «Машинасозлар» в Чирчике.

Ферганская область

  • Центральный парк культуры и отдыха в Фергане.

Хорезмская область

  • Комплекс Ичан-Кала в Хиве.

Каракалпакстан

  • 11 октября — общеобразовательная школа №40 Амударьинского района;
  • 12 октября — общеобразовательная школа №76 Амударьинского района.

Для граждан будут организованы викторины, конкурсы и тесты. Победители получат памятные призы и правовое пособие, разработанное министерством.