11−12 октября с 10:00 до 16:00 по всему Узбекистану пройдет мероприятие «День правовых знаний», организованное Министерством юстиции для повышения правовой культуры населения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Нотариусы и адвокаты бесплатно проконсультируют желающих в «точках правовой пропаганды», организуемых в областных и районных центрах:

Ташкент

площадь перед Ecobozor в Мирзо-Улугбекском районе;

парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма;

парк Anhor Lokomotiv;

ТРЦ Next;

площадь перед Алайским базаром;

площадь перед ТРЦ Mega planet.

Андижанская область

школа №6 Улугнорского района.

Бухарская область

Центральный парк культуры и отдыха Каганского района.

Джизакская область

Молодежный городок в Джизаке.

Кашкадарьинская область

ТРЦ Atlas Mediapark;

педагогический колледж Касанского района.

Навоийская область

парк «Маърифат» в Навои.

Наманганская область

центр молодежи в Намангане.

Самаркандская область

площадь Регистан в Самарканде.

Сурхандарьинская область

парк культуры и отдыха «Бабур» в Термезе.

Сырдарьинская область

11 октября — Центральный парк культуры и отдыха в Янгиере;

12 октября — парк «Билимдонлар» в Гулистане.

Ташкентская область

Парк культуры и отдыха «Машинасозлар» в Чирчике.

Ферганская область

Центральный парк культуры и отдыха в Фергане.

Хорезмская область

Комплекс Ичан-Кала в Хиве.

Каракалпакстан

11 октября — общеобразовательная школа №40 Амударьинского района;

12 октября — общеобразовательная школа №76 Амударьинского района.

Для граждан будут организованы викторины, конкурсы и тесты. Победители получат памятные призы и правовое пособие, разработанное министерством.