11−12 октября с 10:00 до 16:00 по всему Узбекистану пройдет мероприятие «День правовых знаний», организованное Министерством юстиции для повышения правовой культуры населения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.
Нотариусы и адвокаты бесплатно проконсультируют желающих в «точках правовой пропаганды», организуемых в областных и районных центрах:
Ташкент
- площадь перед Ecobozor в Мирзо-Улугбекском районе;
- парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма;
- парк Anhor Lokomotiv;
- ТРЦ Next;
- площадь перед Алайским базаром;
- площадь перед ТРЦ Mega planet.
Андижанская область
- школа №6 Улугнорского района.
Бухарская область
- Центральный парк культуры и отдыха Каганского района.
Джизакская область
- Молодежный городок в Джизаке.
Кашкадарьинская область
- ТРЦ Atlas Mediapark;
- педагогический колледж Касанского района.
Навоийская область
- парк «Маърифат» в Навои.
Наманганская область
- центр молодежи в Намангане.
Самаркандская область
- площадь Регистан в Самарканде.
Сурхандарьинская область
- парк культуры и отдыха «Бабур» в Термезе.
Сырдарьинская область
- 11 октября — Центральный парк культуры и отдыха в Янгиере;
- 12 октября — парк «Билимдонлар» в Гулистане.
Ташкентская область
- Парк культуры и отдыха «Машинасозлар» в Чирчике.
Ферганская область
- Центральный парк культуры и отдыха в Фергане.
Хорезмская область
- Комплекс Ичан-Кала в Хиве.
Каракалпакстан
- 11 октября — общеобразовательная школа №40 Амударьинского района;
- 12 октября — общеобразовательная школа №76 Амударьинского района.
Для граждан будут организованы викторины, конкурсы и тесты. Победители получат памятные призы и правовое пособие, разработанное министерством.