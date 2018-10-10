Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и музей Лувра подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе фонда. Подписание состоялось 9 октября в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию.

Меморандумом предусмотрено распространение результатов раскопок французской археологической экспедиции в Бухаре, сотрудничество в области истории искусства и культуры, музееведения, реставрации и консервации культурных и исторических объектов музейных ценностей.

Запланирован обмен специалистами и подготовка кадров научных и музейных сотрудников, обучение их передовым технологиям и практике сохранения, реставрации, а также современным методам организации музейного дела.

Подписание документа, как ожидается, создаст условия для расширения международных и межгосударственных связей фонда с организациями в сфере культуры и искусства.

Помимо этого, меморандум предусматривает проведение в 2021 году в Лувре выставки «Цивилизации и культуры на Великом шелковом пути», посвященной культурному наследию Узбекистана. На выставке будут представлены музейные экспонаты, никогда ранее не покидавшие страну.

В сентябре делегация французских специалистов из Лувра посетила музеи Узбекистана, чтобы исследовать состояние экспонатов, отобранных для выставки.