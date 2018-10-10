Кухня — это не просто отдельно отведенная комната для приготовления еды в доме. Это вкусный ужин после долгого рабочего дня, душевные разговоры, уютная обстановка, запах только что приготовленной еды и семья, собранная вокруг стола. Хочется сделать этот уголок дома более функциональным и эргономичным.

Поэтому компания LG запускает новую осеннюю акцию. Для участия в ней нужно с 1 по 31 октября купить холодильник, пылесос, стиральную машину или микроволновую печь и зарегистрировать покупку в точке регистрации продаж.

Каждый участник, выполнивший все условия, получит гарантированный подарок. Так, при покупке холодильника LG InstaView или Side-by-Side покупатель получает набор столовых приборов, а при покупке холодильника с объемом до 300 литров или выше — посуду для печи Borcam.





Также подарки ждут и будущих обладателей стиральной машины с двойной загрузкой LG TwinWash или моделей G+ с загрузкой 12 кг, которые получат красивый набор посуды Luminarс. При покупке стиральных машин LG других моделей — стиральный порошок в подарок.





При приобретении микроволновой печи LG NeoChef можно самому выбрать подарок — посуду для крупы или набор стаканов.





Также у покупателей будет выбор между подарками при покупке пылесоса LG Kompressor — салатница или набор контейнеров.





Количество призов ограничено.

Акция проходит в следующих магазинах и торговых точках Ташкента:

фирменный магазин LG в ТРК Next;

сеть магазинов MEDIAPARK, CreditAsia, Texnomart, GoodZone;

магазины технорынка «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

магазины рынка «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»).

А также в других городах: Андижан, Бухара, Карши, Коканд, Навои, Наманган, Нукус, Самарканд, Фергана, Ургенч, Хазарасп, Джизак, Термез и Хонка.

Подробная информация о местах проведения акции в каждом городе доступна по ссылке lgblog.uz.

Подробную информацию об акции можно получить в службе сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Звонок бесплатный.

На правах рекламы.