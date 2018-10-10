9 октября головной офис акционерно-коммерческого банка Hamkorbank посетила делегация Европейского банка реконструкции и развития.





Делегацию возглавляла Надя Петкова, глава программы ЕБРР по развитию и финансированию МСБ, а также глава регионального представительства ЕБРР Нодира Мансурова и их ведущие банкиры Музаффар Хакимов и Шерзод Акбаров.





В ходе встречи между ЕБРР и Hamkorbank были подписаны рамочные соглашения об участии в рисках, фондируемых средствами механизма разделения рисков и о нефондируемом участии в рисках.





Общая сумма подписанных соглашений составляет 15 млн долларов США. Данное рамочное соглашение открывает новый этап сотрудничества между ЕБРР и Hamkorbank в сфере разделения рисков.





Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР и Hamkorbank ведут свое сотрудничество на протяжении 16 лет. За годы плодотворной совместной работы ЕБРР неоднократно признавал Hamkorbank ведущим и активным партнером в Узбекистане.

На правах рекламы.