Суд по административным делам Мирзо-Улугбекского района приговорил к трем суткам административного ареста водителя автомобиля Damas Хусниддина Х. за оскорбление сотрудницы «Тошшахартрансхизмат», сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

25-летний Хусниддин Х. был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Действия его пассажира — 25-летнего Умидбека А. — были квалифицированы судом как оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности. По статье 41 КоАО (оскорбление) на него наложен штраф в размере 2 МРЗП (368,6 тысяч сумов).

Кроме того, по статье 128−6 КоАО (нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки) в отношении Хусниддина Х. и 35-летнего Абдумажида А, также припарковавшего свой автомобиль Damas на остановке общественного транспорта, составлен протокол.

ГУВД прокомментировало сообщения в социальных сетях о том, что сотрудник отдела внутренних дел по охране Ташкентского метрополитена не предпринял меры по разрешению конфликта.

«Сотрудник действовал в строгом соответствии с инструкцией по несению службы. Его задача — обеспечение безопасности пассажиров метрополитена. Оставив пост, он незамедлительно отреагировал на инцидент и принял меры для обеспечения правопорядка: вызвал ближайший наряд патрульно-постовой службы. После чего сотрудник не скрылся, а вернулся на пост, будучи уверенным, что конфликт исчерпан. Однако дальнейшие действия женщины вызвали новый виток скандала», — говорится в сообщении.

5 октября представительница диспетчерской службы «Тошшахартрансхизмат» снимала на видео, как мужчина припарковал автомобиль на остановке общественного транспорта. Она сделала ему замечания, в ответ водитель использовал нецензурную брань, оскорбил женщину, а после вырвал из ее рук мобильный телефон и очки.

В начале сентября произошел аналогичный случай с участием сотрудницы «Тошшахартрансхизмат». Тогда водитель Matiz, припарковавшийся на остановке и ударивший женщину в ответ на замечания и видеосъемку, получил пять суток ареста.