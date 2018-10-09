В Узбекистане впервые обнаружены детеныши снежного барса. Два котенка, оставленных матерью, были найдены в сентябре во время инспектирования территории Гиссарского государственного заповедника.

«Это первый достоверный факт размножения этого крупного хищника на территории Узбекистана», — сообщил на своей странице в Facebook Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды.

У одного из детенышей барса имелись открытые раны в районе задних лап и хвоста, визуально похожие на укусы, зараженные личинками мух. Его состояние было оценено ветеринарными врачами как неудовлетворительное. Как пишет Kun.uz, возможно, мать котят не вернулась с охоты.





Котят было решено направить для реабилитации в Ташкентский зоопарк, после которой они будут возвращены в дикую природу.

Гиссарский заповедник площадью 80,9 тысячи га расположен в Кашкадарьинской области на западных склонах Гиссарского хребта. Это самый крупный из заповедников страны. Десять видов млекопитающих, семь видов птиц, шесть видов беспозвоночных и один вид рыбы, обитающих на территории заповедника, внесены в Красную книгу Узбекистана. Среди них есть и снежный барс.

В 2014 году с помощью фотоловушек, установленных в заповеднике, было получено первое визуальное доказательство присутствия снежных барсов в Узбекистане. До этого их изучение и учет велись только по следам на снегу, остаткам добычи и очень редким встречам.

В прошлом году был запущен проект по сохранению ландшафтов снежного барса, рассчитанный до 2022 года.