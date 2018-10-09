Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 октября в Париже встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше, сообщила пресс-служба главы государства.

Сенат Франции — верхняя палата парламента, избирается всеобщим непрямым голосованием и обеспечивает представительство местных территориальных общин.

Сенаторы участвуют в разработке законодательных актов, в частности через разработку проектов законов в комитетах, их последующего обсуждения и одобрения на пленарных заседаниях.

Сегодня в обеих палатах Олий Мажлиса созданы группы по сотрудничеству с парламентом Франции. Во французском Сенате функционирует межпарламентская группа «Франция-Центральная Азия», в Национальной ассамблее, являющейся нижней палатой французского парламента, — группа дружбы «Франция-Узбекистан».

Глава государства, приветствуя председателя Сената, подарил ему первый экземпляр конституции Франции на узбекском и французском языках, изданной в связи с ее 60-летием.

На встрече была подчеркнута роль законодательных органов в развитии государства с рыночной экономикой и сильным гражданским обществом, основанным на верховенстве закона и правах человека, а также развитии дружественных отношений с зарубежными партнерами.

Обсуждены вопросы развития межпарламентских связей по конкретным направлениям, в том числе путем проведения мероприятий и взаимных визитов на регулярной основе, совершенствования правовой базы и обмена опытом.

Подчеркнуто, что официальный визит президента Узбекистана во Францию позволит определить новые направления взаимодействия на долгосрочную перспективу, в том числе по линии парламентов двух государств.

Жерар Ларше выразил готовность французской стороны к развитию межпарламентских связей и приданию им системного характера в целях развития всесторонних и плодотворных уз дружбы и партнерства с Узбекистаном.