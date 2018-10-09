18−20 октября в Ташкенте пройдут первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества и дни Москвы в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного хокимията.

Межрегиональный форум станет площадкой для установления и развития прямых контактов между регионами двух стран. Планируется обсуждение таких вопросов, как экспортный потенциал российских регионов, перспективы свободных экономических зон в Узбекистане и совершенствование законодательства в сфере иностранных инвестиций.

Ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между правительством Москвы и хокимиятом Ташкента на 2018−2020 годы для развития двустороннего сотрудничества между столицами, а также углубления дружбы и взаимопонимания между жителями двух городов.

В дни Москвы в Узбекистане состоятся выступление кадетского корпуса, открытие выставки-презентации Московского зоопарка, дружеский турнир по фехтованию и самбо, презентация русской кухни и продуктов.

Напомним, на 18−19 октября запланирован официальный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан. Как ожидается, будут рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, инвестиций и промышленной кооперации.