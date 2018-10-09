Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала предварительные причины отравления воспитанников дошкольного образовательного учреждения №433 Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Ранее Министерство дошкольного образования страны сообщило о 32 детях, получивших пищевое отравление 5 октября (госпитализация началась в ночь на 8 октября).

По данным Генпрокуратуры, на основе обращений более 70 родителей проведена проверка, в результате которой выяснилось, что пищевое отравление получили 32 воспитанника, из них у 7 диагностирована острая диарея (они госпитализированы в детскую городскую инфекционную больницу №2).

Ссылаясь на данные Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), Генпрокуратура сообщила, что 3 августа в детсад в большом объеме поступила масложировая продукция, которая употреблялась до сегодняшнего дня.

Проверка показала нарушение инструкции приготовления тефтелей в качестве второго блюда меню, использование устаревших кухонных принадлежностей, а также хранение всех продуктов в одном холодильнике (второй находился в неисправном состоянии). Для экспертизы отобраны пробы воды и всех имевшихся в детсаду продуктов питания.

8 октября УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбудило уголовное дело по части 1 статьи 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или отравление людей) Уголовного кодекса Узбекистана. Проводятся следственные мероприятия.