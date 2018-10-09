32 воспитанника дошкольного образовательного учреждения №433 Мирзо-Улугбекского района Ташкента получили пищевое отравление, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования в Facebook.

Сразу после получения информации об отравлении на место выехала комиссия министерства.

«На месте также работают представители Генеральной прокуратуры и Минздрава. Тяжелых случаев не зафиксировано, на текущий момент двое воспитанников уже выписаны, выписка остальных детей продолжается», — говорится в сообщении.

У детей были взяты анализы и отправлены в лабораторию. После получения результатов МДО поделится с причинами случившегося и разработает меры по недопущению подобных случаев в будущем.