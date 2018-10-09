Глава Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков дает предложения по развитию партнерства негосударственных некоммерческих организаций и государства в оказании социальных услуг.

Характер взаимодействия государства с институтами гражданского общества, в т. ч. с негосударственными некоммерческими организациями (ННО), можно рассматривать как показатель сущности и уровня развития гражданского общества. Нынешняя система взаимодействия государственных структур с ННО в Узбекистане требует значительных изменений.

К партнерству ННО и государства

Для этого в наличии есть веские причины: отсутствие механизмов социального партнерства и развитых представлений о возможностях использования потенциала ННО, не позволяющих сформировать социальное партнерство на системной основе.

Достаточно симптоматична и причина — отсутствие у государственных организаций заинтересованности в партнерских отношениях, — которая свидетельствует о недоверии и государственных организаций к ННО и ставит под сомнение существование открытого диалога между ними.

Органы госуправления принимают решения, усложняющие деятельность ННО, в том числе, и по причине отсутствия у них достаточно полной и объективной информации о некоммерческих организациях и их деятельности. Отсутствуют объективные исследования о состояний и развития гражданского общества, а также о проблемах деятельности ННО.

Отсутствие полноценного социального партнерства лишает общество дополнительных ресурсов для развития, таких как независимые суждения и оценки ситуаций, экспертные оценки и рекомендации, возможности распространения информации среди представителей социальных групп, содействие в решении проблем граждан, в первую очередь, социальных.

Установление действенных механизмов социального партнерства могло бы повысить уровень взаимного доверия, улучшить качество государственных решений, расширить участие граждан в их исполнении, улучшить контроль над их исполнением за счет вовлечения в него граждан, а также в целом поддержать государственную политику и уважение к закону.

Проблемы развития гражданского общества Узбекистана были обозначены в майском указе президента «О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления страны»:

не налажены механизмы диалога государства с гражданским обществом, не осуществляется анализ нужд ННО, не созданы эффективные площадки для обмена мнениями по вопросам государственного и общественного развития;

низкий уровень вовлеченности ННО в разработку и реализацию программ социально-экономического развития, нормативно-правовых актов не позволяет изучать и учитывать интересы всех социальных групп, представляемых ННО;

несмотря на достаточную законодательную базу, социальное партнерство не смогло превратиться в эффективный механизм взаимодействия между государственными органами и ННО;

не должным образом реализуются меры государственной поддержки и поощрения ННО, предлагающих инновационные идеи по социально-экономическому, общественно-политическому развитию;

правовое регулирование создает излишние бюрократические требования и препоны для регистрации ННО и в регуляции их деятельности;

применяемые органами исполнительной власти методы организации межведомственного взаимодействия неэффективны, отсутствуют единые механизмы обмена данными и информацией;

материально-техническая обеспеченность ННО недостаточна, выделяемые государством средства на поддержку институтов гражданского общества не позволяют реализовывать среднесрочные и долгосрочные масштабные и общереспубликанские проекты и программы.

Иностранный опыт партнерства в предоставлении социальных услуг

В зарубежной практике применяются разные формы взаимодействия субъектов социального партнерства в предоставлении социальных услуг. Эти услуги могут оказываться как государственными, так и гражданскими организациями.

Например, в Германии сегодня негосударственными учреждениями являются более 35% всех детских садов, более 60% интернатов для инвалидов, приблизительно 50% домов престарелых и 40% больниц. Важную роль в социальном обслуживании граждан играют добровольные объединения, в первую очередь, немецкий Красный крест и церковные благотворительные союзы, которые осуществляют уход за больными, престарелыми и инвалидами, оказывают им социальную и медицинскую помощь.

В Финляндии около 75% услуг по социальному обеспечению предоставляют муниципалитеты и 25% — частные организации и учреждения. Гражданские организации в этой стране предоставляют комплекс услуг от содержания центров дневного пребывания до помощи на дому.

Богатый опыт некоммерческих организаций в социальном обслуживании накоплен в Великобритании, Швеции, где негосударственные организации участвуют в создании домов-интернатов для пожилых граждан и инвалидов, помогают в уходе за детьми.

Как правило, государство оказывает социальные услуги в дополнение к социальным услугам, предоставляемым негосударственными организациями. Общей тенденцией является децентрализация и делегирование функций государства негосударственным организациям.

Как может развиваться социальное партнерство

Без активного участия бизнеса и гражданского общества сегодня уже невозможно обеспечить конкурентоспособность услуг. Практика показывает, что эффективная социальная политика возможна только в сотрудничестве государства с ННО, потому что они ориентируются на адресное решение проблем, оказание точечных социальных услуг с учетом их последствий.

Укрепление гражданского общества становится необходимым условием для повышения эффективности принимаемых решений и контроля за их реализацией.

Для реализации социального партнерства в Узбекистане необходима стратегия развития гражданского общества. Основной целью стратегии должно быть определение конкретных шагов по реализации действительно равноправного партнерства между государственными организациями и институтами гражданского общества.

Предложения общественных организаций инвалидов по стратегии развития гражданского общества:

Разработать и принять закон «О негосударственных некоммерческих организациях» в новой редакции, учитывающий современные тенденции и требования в развитии ННО. Многочисленные нормативные акты, регулирующие деятельность ННО, должны найти свое отражение в едином законодательном акте. Данный закон должен освободить регистрирующий ННО орган от несвойственных ему функций. Сейчас, например, Минюст проверяет наличие книги учета трудовых книжек или наличие графика отпусков, хотя этим должны заниматься правовые инспекторы по труду, находящиеся при Центрах занятости. а также ликвидировать многочисленные барьеры в развитии деятельности ННО. «Государственные органы могут с их согласия привлекать негосударственные некоммерческие организации и другие институты гражданского общества к разработке и реализации программ социально-экономического развития и нормативно-правовых актов», — говорится в статье 7 закона «О социальном партнерстве». Данная статья не работает, так как не обязывает государственный орган привлекать ННО к разработке и реализации программ социально-экономического развития и нормативно-правовых актов. «Могут» необходимо заменить словом « обязаны ». В этом случае активизируется взаимодействие госорганов и ННО.

привлекать негосударственные некоммерческие организации и другие институты гражданского общества к разработке и реализации программ социально-экономического развития и нормативно-правовых актов», — говорится в статье 7 закона «О социальном партнерстве». Данная статья не работает, так как не обязывает государственный орган привлекать ННО к разработке и реализации программ социально-экономического развития и нормативно-правовых актов. необходимо заменить словом « ». В этом случае активизируется взаимодействие госорганов и ННО. Принять закон «О государственном социальном заказе», поскольку существующие нормативные акты, регулирующие выделение государственного социального заказа, не содержат механизмов, стимулирующих государственные органы к реализации государственного социального заказа и привлечению ННО.

Возложить на Консультативный совет по развитию гражданского общества при президенте составление ежегодного доклада о состоянии и перспективах развития гражданского общества.В этом докладе могли бы найти свое отражение проблемы, с которыми сталкиваются в своей деятельности ННО, и рекомендации по их устранению.

Проводить ежегодные парламентские слушания о состоянии и развитии гражданского общества.

Законодательно закрепить обязательное привлечение общественных организаций к подготовке, принятию государственного и местных бюджетов, а также установить действенные механизмы и возможности проведения общественного контроля за расходованием государственных бюджетных средств по целевому назначению.

Законодательно закрепить право ННО обжаловать в Конституционном суде нормативные акты, противоречащие Конституции и международным договорам.

Дать право ННО свободного посещения и участия их представителей в заседаниях палат Олий Мажлиса и местных Кенгашей народных депутатов при рассмотрении профильных вопросов, затрагивающих интересы целевой группы, которую представляет то или иное ННО.

Законодательно закрепить обязанность руководителей государственных организаций не реже одного раза в месяц лично встречаться с представителями ННО. На практике обычно с представителями ННО проводят встречи работники, не уполномоченные принимать какие-либо решения.

Пересмотреть порядок и приоритеты выделения государственных субсидий на поддержку деятельности ННО. На практике этот процесс носит достаточно закрытый характер. Информация о субсидировании публикуется, но широкой публике неизвестно, как проходят обсуждение, какие предложения звучат; неизвестны критерии выделения средств, а также эффективность использования выделенных субсидий.Во многих странах государственные субсидии, в первую очередь, выделяются на поддержание деятельности общественных организаций инвалидов, которым по объективным причинам трудно финансировать свою общественно полезную деятельность. Например, в 2017 году на поддержание деятельности российским общественным организациям инвалидов было выделено 1,5 млрд рублей. К сожалению, у нас за прошедшие 10 лет общественные организации инвалидов ни разу не получили субсидии.

Законодательно определить понятие и сроки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных грантовых программ и исходя из этого увеличить в разы суммы денежных средств для реализации грантовых проектов. Размер выделяемых денежных средств на реализацию грантового проекта должен быть адекватен усилиям, затра­ченным на подготовку и достижение поставленных целей.

Уменьшить налогооблагаемую базу организаций и предприятий независимо от форм собственности на сумму оказанной благотворительной помощи, направленной на развитие ННО. Такая налоговая политика стимулирует граждан и бизнес поддерживать общественные организации.

Создать электронный информационный портал с базой данных ННО, информацией об их деятельности и реализуемых проектах, проблемных вопросах, требующих широкого обсуждения, а также с информацией о социальном партнерстве, деятельности общественных советов для их широкого практического использования всеми заинтересованными сторонами.

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