У узбекистанцев появилась возможность получить степень бакалавра британского университета Oxford Brookes, обучаясь в Ташкенте. Международная школа финансов International School of Finance (ISF), основанная в 2016 году, считается одним из самых передовых инновационных учебных заведений и имеет более чем двухлетний опыт работы в Узбекистане.

Основная программа включает в себя:

бухгалтерский учет;

налоги;

аудит;

финансы;

банковское дело;

международная программа ACCA в областях бизнеса.





В случае успешного завершения учебной программы студент имеет возможность получить две квалификации:

диплом бакалавра университета Oxford Brookes;

международный диплом ACCA в бухгалтерском направлении.

Оба документа, отражающие уровень знаний, высоко ценятся не только в Узбекистане, но и на международном уровне.





Это связано с тем, что:

в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан № ПП-3270 «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» от 12 сентября 2017 года специалисты банковской сферы в обязательном порядке обучаются по Программе обучения международных бухгалтеров АССА;

обладатели степени бакалавра университета Oxford Brookes с 3 апреля 2017 года имеют возможность свободно работать в Узбекистане без каких-либо экзаменов на нострификацию;

со степенью ACCA и бакалавра университета Oxford Brookes есть возможность работать в более чем 170 странах по всему миру.





Сейчас увеличился спрос на сертифицированных специалистов по АССА от различных партнерских организаций ISF, начиная от международных аудиторских организаций, ведущих деятельность в Узбекистане (PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young, Deloitte и так далее), и заканчивая крупнейшими банками («Алокабанк», «Микрокредитбанк», «Ипотека банк» и так далее). К тому же с учетом дополнительных потребностей от родителей и наличия учебных мест и образовательных возможностей в настоящее время в ISF проводится второй дополнительный этап приема. Он продлится до 15 октября и будет включать в себя и квалификационные экзамены.

Требования для поступления:

быть выпускником колледжа или академического лицея;

получить свыше 60% баллов по экзамену по математике.

Телефоны: (+998) 93−578−94−75, (+998) 93−745−94−75.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Богишамол, д. 220.

Ориентир: Ташкентский педиатрический медицинский институт (САМПИ), UzKabel Savdo, кафе «Гиждувон».

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