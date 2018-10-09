Комитет женщин Узбекистана взял под защиту жительницу Ферганской области М. Ш., пострадавшую от бытового насилия, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комитета.

По данным организации, М. Ш. состояла в сожительстве по шариату с гражданским мужем А. А. в качестве второй жены. Она постоянно подвергалась избиению, истязательствам и насилию в противоестественной форме со стороны А. А. Кроме того, гражданский супруг сутками запирал ее дома.

Под страхом насилия, будучи беременной, женщина приняла решение выброситься из окна третьего этажа своего дома.

Ш. М. была госпитализирована. Правоохранительные органы возбудили в отношении А. А. уголовное дело. В настоящее время следственные мероприятия в отношении мужчины завершены, дело передано в суд.

Пострадавшая женщина обратилась за помощью в Комитет женщин, который заявил о готовности защищать ее права в судебном процессе, а также окажет содействие «в обеспечении ее дальнейшего благополучия».

Напомним, для оказания помощи женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, запущен телефон доверия — 1146.