В 2017 году в Узбекистане началась широкомасштабная работа по всестороннему и ускоренному развитию экономики, активному привлечению иностранных инвестиций путем реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленности и строительства современных технологичных производств. Этим летом была успешно завершена реализация инвестпроекта по организации промышленного комплекса по производству кондитерских изделий. Этим проектом стала кондитерская фабрика Amilov.





Территория фабрики составляет 20 гектаров, из них производственная часть включает 35 тысяч кв. м. Монтаж технологических линий и руководство над лабораторными испытаниями осуществлялся квалифицированными специалистами компании Mossa Engineering (Россия). Фабрика спроектирована в соответствии с международными нормами и стандартами. Ее строительством занималась компания Discover Invest, которая успешно показала себя в реализации крупнейших строительных проектов в Узбекистане.





Сегодня кондитерская фабрика предлагает на рынке широкий ассортимент различной продукции: печенье, вафли, мармелад, маршмеллоу, карамель и другие виды конфет, шоколадные изделия, в том числе плитки молочного и черного шоколада, а также с различными начинками.





На фабрике успешно функционируют новые современные автоматизированные линии по производству мучных и сахаристых кондитерских изделий, мармелада, различных видов карамели и других кондитерских изделий. Технологические линии начали свою работу летом этого года.





Фабрика оснащена современным оборудованием от ведущих европейских производителей, среди которых:

Hebenstreit (Германия) — производство различных вафельных изделий;

TFT (Германия) — производство аэрированных продуктов;

Winkler und Dunnebier Suesswarenmaschinen GmbH (Германия) — производство шоколадных изделий;

Sollich (Германия) — производство грильяжных продуктов;

Chocotech (Германия) — производство шоколадных конфет Frozenshell;

Hansel Proccesing (Германия) — производство поточной карамели с начинкой и без;

Aasted (Дания) — производство экструзионных сложных конфет;

Buhler (Швейцария) — приготовление шоколадных масс по швейцарской технологии;

HAAS (Австрия) — производство вафельных крекеров;

Polin (Италия) — производство отсадного печенья.





Для упаковки продукции фабрики используются современные автоматические линии ведущих европейских производителей: Cavanna (Италия), Theegarten-Pactec (Германия), Bosch (Голландия), Loesch Pack (Германия). Они являются лидерами в изготовлении интегрированных систем различных видов упаковки. Их основное преимущество — это способность проектировать упаковочные системы, начиная с линий обработки до обертывания продуктов различной формы по всем нормам, отвечающим европейскому качеству.





Все используемое на фабрике оборудование отвечает ведущим требованиям экологической безопасности. А успешная реализация проекта позволила создать новые рабочие места, в частности для молодых и амбициозных специалистов. На сегодняшний день фабрика уже обеспечила рабочими местами свыше 650 специалистов.

Руководство фабрики Amilov выражает уверенность, что предприятие сможет внести ощутимый вклад в развитие экономики Узбекистана. Она будет обеспечивать рост поступлений в бюджет, а также налаживать качественное и масштабное производство кондитерских изделий, соответствующее всем международным требованиям.

На правах рекламы.