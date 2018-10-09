Министерство юстиции Узбекистана совместно с посольством Великобритании планируют создать информационный портал Advice.uz по предоставлению бесплатных консультаций для граждан по вопросам предпринимательства, социальной и правовой защиты и другие, сообщила пресс-служба Минюста.

Делегации Узбекистана из числа представителей министерства и администрации президента недавно посетила Лондон для изучения опыта британской сети предоставления консультаций гражданам Citizens Advice.

Действующая с 1939 года, Citizens Advice включает в себя 316 благотворительных организаций по всей Великобритании, которые предоставляют информацию и оказывают консультации посредством телефонной связи и интернета, в том числе через веб-чат.

В ходе поездки узбекская делегация встретилась с представителями Национальной ассоциации Бюро консультаций граждан (NACAB), Государственной цифровой службой (GDS) и Департаментом по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), а также благотворительной организацией AdviceUK.