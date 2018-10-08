Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 октября встретился в Париже с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил символичность того, что его официальный визит во Францию начался со встречи в ЮНЕСКО. Одри Азуле подчеркнула, что сотрудничество с Узбекистаном очень важны для ЮНЕСКО. Узбекистан вступил в эту международную организацию 26 октября 1993 года.

Гендиректор ЮНЕСКО поддержала инициативы президента Узбекистана о создании под эгидой ЮНЕСКО в Самарканде Международного института имени Мирзо Улугбека по формированию культуры мира, толерантности и предотвращению экстремизма, создании Регионального центра по информационно-коммуникационным технологиям в образовании при Ташкентском университете информационных технологий и открытии кафедры ЮНЕСКО в Международном университете туризма в Самарканде.

Достигнута договоренность о проведении в Узбекистане регионального форума молодых ученых Центральной Азии, а также Азиатского форума «Информационные технологии на службе сохранения культурного наследия» в 2019 году в Ташкенте.

Глава ЮНЕСКО высоко оценила политику Узбекистана по сохранению своего культурно-исторического наследия. Президент Узбекистана подтвердил стремление к расширению партнерства с ЮНЕСКО в сохранении архитектурного наследия страны.

По завершении встречи Шавкат Мирзиёев и Одри Азуле подписали Программу сотрудничества до 2021 года, направленную на развитие взаимодействия Узбекистана и ЮНЕСКО.