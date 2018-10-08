Неделя женского спорта, организованная Комитетом женщин Узбекистана, проходит с 8 по 13 октября в парках, учебных заведениях, а также на улицах, стадионах и в спортивных залах страны, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комитета.

Женщины смогут сыграть в футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, шахматы, шашки, а также заняться художественной гимнастикой и велоспортом.

В Ташкенте основные спортивные мероприятия пройдут на стадионе «Миллий» (бывший «Бунёдкор»). Все желающие смогут воспользоваться тренажерными залами и спортивным инвентарем стадиона.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+99890) 956−51−23.