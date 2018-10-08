Отрезок столичной улицы Махатмы Ганди между улицами Мовароуннахр и Абдуллы Кадыри, закрытый в конце 1990-х годов, решено не открывать.

В конце сентября хокимият Ташкента сообщил, что с учетом «многочисленных запросов жителей города» совместно с ГУВД было принято решение открыть улицу (карта), что облегчило бы доступ горожан к Центральному парку Мирзо Улугбека и выезд со стороны парка на улицу Кадыри, который сейчас невозможен.





Фото прислано читателем «Газеты.uz».

Работы по восстановлению улицы начались 27 сентября. На месте успевших изрядно вырасти деревьев было подготовлено основание для дороги, рядом с парком установлены светофоры. Но в конце прошлой недели стало известно, что планы изменились. К началу этой неделе здесь была уложена ирригационная система и высажены саженцы хвойных деревьев.

Пресс-служба хокимията столицы утром в понедельник сообщила, что работы было решено приостановить в связи с обнаружением водопроводных коммуникаций: «Как отмечают специалисты, для строительства дороги на этом участке необходим перенос труб в другое место, на что требуются время и большие средства».

Читатели «Газете.uz» в обращениях в редакцию выразили разочарование принятым решением. «Все было готово. Светофоры установлены. Сделали основу под асфальт… Дорога очень нужна в этом месте», — отметил один из читателей.