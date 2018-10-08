8 октября примерно в 13:00 на стоянке рядом с супермаркетом Korzinka.uz в Яшнабадском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lacetti, совершившего наезд на девушку, сообщили «Газете.uz» в ГУВД столицы.





Место ДТП.

По данным источника в органах внутренних дел, девушка впала в кому.

Как уточнили «Газете.uz» в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, 22-летняя Машхура Х. была доставлена в 13:25 с множественными переломами и повреждениями головного мозга и переведена в реанимационный зал. «Ее доставили в шоковую палату (реанимационный зал — прим. ред.). Сейчас ее оперируют», — сообщили в центре в 18:15.

22-летний Отабек А., управлявший автомобилем, задержан. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщило ГУВД.