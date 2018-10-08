ГУВД Ташкента опровергло информацию об изнасиловании несовершеннолетних девочек в Сергелийском районе.

Ранее в социальных сетях и Telegram-группах распространилось сообщение об изнасиловании четырех несовершеннолетних девочек и убийстве двух из них в Сергелийском районе.

Как сообщила пресс-служба управления, в этом году в Ташкенте не было зарегистрировано ни одного факта изнасилования несовершеннолетнего.

«Случай, когда ребенок подвергся насилию и был убит, имел место в 2015 году. Лицо, совершившее данное преступление, понесло наказание по всей строгости закона», — отмечается в сообщении.

Правоохранители просят жителей не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и мессенджерах, а для получения достоверных сведений обращаться в ГУВД.