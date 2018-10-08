Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис стал главным тренером футбольного клуба «Навбахор», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе футбольной команды.

На этом посту 49-летний специалист сменил Ильхома Муминджанова, руководившего клубом с 2016 года.

Андрей Канчельскис заключил контракт с наманганским клубом до конца 2018 года с опцией продления еще на один год в зависимости от результатов. Первый матч под руководством нового тренера «Навбахор» проведет дома против «Бухары» 20 октября.





«Клуб подписал контракт с Андреем Канчельскисом до конца этого года с опцией продления еще на один год. До конца чемпионата осталось семь туров, в зависимости от результатов будет принято решение о продлении соглашения», — сообщили «Газете.uz» в клубе.

В качестве футболиста Канчельскис выступал в таких клубах, как киевское «Динамо», «Шахтер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Сатурн», а в 2006 году завершил карьеру в «Крыльях Советов». За сборные СССР, СНГ и России он провел 59 матчей и забил 7 голов.

«Навбахор» набрал 39 очков в 25 турах и занимает четвертое место в чемпионате Узбекистана.

Кроме того, актер, певец и футболист Алишер Узаков занял должность PR-директора клуба. В 2012—2015 годы Узаков играл за ташкентский футбольный клуб «Истиклол», который выступает в Первой лиге чемпионата Узбекистана.