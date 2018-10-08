В кыргызской Чолпон-ате прошло первое расширенное совместное совещание министров внутренних дел государств Центральной Азии — Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

В заседании также приняли участие руководители главных управлений, управлений и департаментов приграничных областей министерств внутренних дел стран Центральной Азии: начальники УВД Андижанской, Наманганской, Ферганской областей (Узбекистан), ГУВД Чуйской области, УВД Иссык-Кульской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей (Кыргызстан), Департамента внутренних дел Алматинской и Жамбылской областей (Казахстан), УМВД по Согдийской области (Таджикистан).

Органы внутренних дел государств Центральной Азии обсудили вопросы борьбы с организованной преступностью, распространением синтетических наркотиков и психоактивных веществ через интернет-ресурсы и применения электронных систем перечисления денежных средств, киберэкстремизмом и кибертерроризмом, а также взаимодействие органов внутренних дел в обеспечении общественного порядка и безопасности в приграничных районах республик.

Подчеркивалась необходимость постоянно проводить совместные мероприятия ОВД приграничных регионов для задержания лиц, совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления, в том числе и членов организованных группировок. Это, как ожидается, позволит успешно противодействовать организованной, трансграничной преступности в регионе, в том числе и угону автотранспорта, хищению оружия и скота.

На совещании отмечалась необходимость развития антинаркотического сотрудничества в рамках СНГ. По данным участников мероприятия, наблюдается тенденция распространения синтетических наркотиков и психоактивных веществ через интернет-ресурсы, а также путем применения электронных систем перечисления денежных средств. Этот вид преступлений приобретает международный характер, а потому необходимо организовать на постоянной основе совместную деятельность соответствующих служб и продолжить обмен опытом ведомств по данной линии, отмечалось на совещании.

Стороны обсудили киберэкстремизм и кибертерроризм. В число их целей могут входить политическая или экономическая дестабилизация, саботаж, хищение государственных, военных или гражданских активов и ресурсов в политических и других целях.

Чаще всего, отметили участники, кибер-экстремизм проявляется в интернет-пространстве в виде пропаганды взглядов, сбора пожертвований по искусственно придуманным психологическим ситуациям, а также в виде вербовки сообщников, организации терактов, психологической угрозы, сбора информации об объекте шантажа, религиозной и других форм нетерпимости.

Для совместного противодействия этим угрозам, особенно на региональном уровне, предложено создать единую базу учета вышеперечисленных крайних проявлений, активизировать взаимодействие и обмен опытом между ведомствами Центральной Азии по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере киберэкстремизма и кибертерроризма.

В рамках работы заседания министры внутренних дел двух стран Узбекистана и Кыргызстана подписали совместный план о взаимодействии в сфере борьбы с организованной преступностью, обмена опытом в сфере противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, взаимодействии в обеспечении общественного порядка и безопасности в приграничных районах.