Вступление Узбекистана в Международную организацию по миграции (МОМ) планируется одобрить на заседании совета МОМ в ноябре в Женеве. Об этом говорилось на встрече в Министерстве занятости и трудовых отношений с делегацией МОМ во главе с региональным директором по Юго-Восточной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии Аргентиной Сабадош 3 октября.

Как сообщила пресс-служба Минтруда, МОМ после присоединения Узбекистана планирует открыть в стране не менее двух представительств в качестве полноправных офисов — в Ташкенте и Термезе, которые работали бы как субрегиональные хабы для реализации проектов МОМ в сфере трудовой миграции в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Афганистане.

МОМ планирует принять участие в организации и оснащении минимум двух центров предвыездной адаптации трудовых мигрантов из Узбекистана в европейские страны. Их планируется открыть на базе моноцентра «Ишга мархамат» в Ташкенте и в Сурхандарьинской области. При этом в Сурхандарье намечено также готовить на платной основе трудовых мигрантов из Афганистана.

Представители Минтруда и МОМ обсудили решение вопросов, препятствующих расширению организованной трудовой миграции из Узбекистана в Польшу (предоставление рабочих виз), развитие каналов трудовой миграции в Чехию и Словакию, а также в Канаду, Австралию и скандинавские страны.

Кроме того, рассмотрен вопрос содействия со стороны МОМ в работе по защите социально-трудовых прав граждан, находящихся во временной трудовой деятельности в странах СНГ. Представители МОМ заверили узбекскую сторону, что уже ведут переговоры с уполномоченными органами России.