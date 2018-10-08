3 октября в Ташкенте состоялось торжественное открытие филиала самого аккредитованного в мире международного учебного и экзаменационного центра GRBS, имеющего аккредитации ACCA, NEBOSH, PMI, Pearson VUE, Kryterion, Cisco Academy, ETS, Prometric, BSI, Microsoft и других ведущих организаций.

Международное учебное и экзаменационное заведение, располагающееся в современном шестиэтажном здании в центре столицы, предлагает языковые курсы, тестирование и подготовку к международным экзаменам, а также профессиональные тренинги для корпоративного сектора.





Церемония открытия, организованная при поддержке посольства Азербайджана, прошла в праздничной обстановке. Во время фуршета гостям был продемонстрирован видеоролик об истории и традициях Азербайджана. После торжественного исполнения гимнов обеих республик на сцену был приглашен Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, который выразил надежду на плодотворную работу международного учебного и экзаменационного центра в Ташкенте и отметил положительные реформы в сфере образования в Узбекистане.





Присутствующих также поприветствовал генеральный директор GRBS и ректор высшего учебного заведения в Азербайджане International Business School Бахрам Гурбанов. Во время своей речи он выразил особую благодарность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву за поддержку бизнесменов и инвесторов из-за рубежа, а также за создание всех необходимых условий для международного инвестирования в Узбекистане. Это являлось ключевым фактором для открытия такого успешного международного учебного и экзаменационного центра, как GRBS в самой густонаселенной стране Центральной Азии.

Также Бахрам Гурбанов рассказал о целях и задачах GRBS, после чего пригласил всех на экскурсию по аудиториям заведения.





Представителям посольств и другим высокопоставленным гостям было продемонстрировано современное оснащение и новейшая материально-техническая база заведения. В конце вечера состоялся торжественный банкет, посвященный знаковому событию.

Международный учебный и экзаменационный центр GRBS начал свое функционирование в 2005 году в дружественной для Узбекистана Республике Азербайджан. На сегодняшний день он активно расширяет свою деятельность в Центральной Азии. Здание Центрально-Азиатского филиала GRBS в Ташкенте занимает площадь более 1000 кв. м. и рассчитано на большое количество студентов. Здесь может обучаться аудитория в возрасте от 16 до 65 лет, включая людей с ограниченными возможностями. Кроме того, по заявлению генерального директора GRBS Бахрама Гурбанова, специально для детей-сирот и воспитанников интернатов будут предоставляться специальные льготы на обучение.





GRBS является первым учебным заведением в странах СНГ, внедрившим систему менеджмента ISO:9001 для оценки качества обучения и предоставляемых услуг. В его программе представлены курсы общего английского и французского языков для студентов всех уровней, а также программы профессионального английского для специалистов в области бизнеса, медицины, финансов и других направлений.

Кроме того, в GRBS будет проводиться тестирование для получения международных квалификаций, таких как ACCA, Pearson VUE, Kryterion, а также тестирование и подготовка к различным международным экзаменам, среди которых PTE, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT. Некоторые из программ учебного центра, например, международная программа по охране и безопасности условий труда NEBOSH, будут представлены в Узбекистане впервые.





В GRBS планируется проведение более 300 профессиональных тренингов для корпоративного сектора, функционирующего в Республике Узбекистан, в том числе по поведенческой психологии, маркетингу, управлению кадрами и менеджменту. Также здесь будут предоставляться услуги по обучению и трудоустройству за рубежом в таких странах, как США, Великобритания, Австралия, Канада, Германия, Латвия, Австрия, Бельгия, Турция и других.

По словам Бахрама Гурбанова, основная задача GRBS в Узбекистане — это содействие улучшению качества обучения в Узбекистане, помощь молодежи в интеграции в международное сообщество и повышение профессиональной подготовки и квалификации уже имеющихся в стране кадров.

Адрес: г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21

Телефон: (+998) 78−129−19−19

Сайт: grbs.com

E-mail: info.tashkent@grbs.com

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