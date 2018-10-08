8 октября в 10:04 в жилом доме в Китабском районе Кашкадарьинской области (владелец — А. Пармонов, 1947 г. р.) из-за неисправности газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси.

По данным областного Управления по чрезвычайным ситуациям, опубликованным пресс-службой МЧС Узбекистана, в результате взрыва двое детей погибли в больнице, невестка владельца дома была госпитализирована.

Погибшие — внучки владельца дома Беллура Абдухошимова (2013 г. р.) и Фарзона Хомидова (2016 г. р.) — скончались, получив 100-процентный термический ожог. Состояние Бахтигул Жамоловой (1991 г. р.), ожоги которой составили 40−45%, оценивается как среднее.

По факту чрезвычайного происшествия ведутся следственные работы.