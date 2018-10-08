С 1 января 2019 года в Узбекистане планируется запустить портал Jamoatfikri.uz («Мнение общественности») для общественного контроля (со стороны населения, бизнеса, парламента и негосударственных некоммерческих организаций) за исполнением государственными органами и организациями актов президента.

Ресурс, создаваемый согласно постановлению президента от 5 октября об укреплении исполнительской дисциплины в государственных органах и организациях, будет функционировать в рамках Единого портала интерактивных госуслуг.

Сейчас Кабинет Министр и Счетная палата в тестовом режиме ведут контроль за исполнением более 2800 актов и поручений президента посредством системы Ijro.gov.uz (создана распоряжением главы государства в 2017 году). Как отмечается в постановлении, отдельные госорганы принимают недостаточно мер для «качественной организации и действенности, а также своевременности контроля исполнительской дисциплины». «Отмечаются случаи безответственности и формализма» в вопросах соблюдения актов и поручений президента, «допускается консервативно-бюрократическое отношение к исполнительской дисциплине», говорится в документе.

Постановлением Счетной палате (координатор системы Ijro.gov.uz) поручено вносить в администрацию президента и Кабинет Министров предложения о привлечении к ответственности руководителей министерств, ведомств, органов исполнительной власти на местах и других организаций за неполное и несвоевременное исполнение актов и поручений президента. При неисполнении представлений и требований Счетной палаты материалы для применения мер ответственности будут передаваться в администрацию президента и Генеральную прокуратуру.

Документом запрещено проведение с 1 января совещаний и заседаний на республиканском и территориальном уровнях, за исключением проводимых президентом, без регистрации в системе Ijro.gov.uz с указанием цели, результата, состава участников и продолжительности.

С этой же даты отменяются регистрация в госорганах законов, актов президента и решений правительства в специальных журналах и учетных карточках, а также ведение контрольных картотек по законам, актам президента и решениям Кабмина в бумажном виде.