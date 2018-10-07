Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе в воскресенье.
Фото: twitter.com/UFCEurope
Бой завершился в четвертом раунде после удушающего приема — Конор постучал по руке Хабиба и судья зафиксировал победу россиянина (видео).
Фото: twitter.com/UFCEurope
После поединка в толпе начался шум, Нурмагомедов выпрыгнул из клетки, чтобы ударить спарринг-партнера Макгрегора. Тут же началась драка, кто-то из команды Нурмагомедова бьет Макгрегора, а после бойцов увели.
Церемония объявления победителя не состоялась. Макгрегор и Хабиб покинули зал раньше. Скорее всего, причина в том, что Хабиб покинул октагон, что запрещено правилами. Тем не менее, после этого из пустого октагона объявили, что россиянин остается чемпионом мира.