Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе в воскресенье.

Фото: twitter.com/UFCEurope

Бой завершился в четвертом раунде после удушающего приема — Конор постучал по руке Хабиба и судья зафиксировал победу россиянина (видео).

Фото: twitter.com/UFCEurope

После поединка в толпе начался шум, Нурмагомедов выпрыгнул из клетки, чтобы ударить спарринг-партнера Макгрегора. Тут же началась драка, кто-то из команды Нурмагомедова бьет Макгрегора, а после бойцов увели.

Церемония объявления победителя не состоялась. Макгрегор и Хабиб покинули зал раньше. Скорее всего, причина в том, что Хабиб покинул октагон, что запрещено правилами. Тем не менее, после этого из пустого октагона объявили, что россиянин остается чемпионом мира.